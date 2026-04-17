Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России заявило, что слова главы штаба Бельгии о "Нарвской народной республике" являются попыткой отвлечь внимание общества.
- В дипмиссии подчеркнули, что утверждения о признании Россией "Нарвской народной республики" — это намеренное искажение фактов.
- В МИД России отмечали, что прибалтийские страны закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России.
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Слова главы штаба Бельгии о "Нарвской народной республике" являются попыткой отвлечь внимание общества, заявили РИА Новости в посольстве России в Бельгии.
Ранее в пятницу начальник вооружённых сил Бельгии Фредерик Вансина призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом мнимой угрозы со стороны РФ. Он также заявил, что Россия якобы признала некую "Нарвскую народную республику" в Эстонии, хотя Москва никогда не упоминала о такой "республике" и ничего не признавала.
"Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией "Нарвской народной республики", вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому "образу врага", - сказали в дипмиссии.
В посольстве отметили, что в отличие от электронной версии, в печатный вариант интервью Вансины слова про Нарву не попали.
"Видимо, составители спохватились, что допустили лишнего и попытались задним числом скрыть наиболее одиозные пассажи", - подчеркнули в миссии.
В МИД РФ неоднократно заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В декабре 2023 года российский президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.