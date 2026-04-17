Песков прокомментировал информацию о местах производства дронов для Украины - РИА Новости, 17.04.2026
14:27 17.04.2026 (обновлено: 14:32 17.04.2026)
Песков прокомментировал информацию о местах производства дронов для Украины

Песков: Минобороны изложило позицию России по производству дронов для Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция России о местах производства дронов для Украины в Европе изложена в заявлении Минобороны России.
  • По данным Минобороны России, филиалы компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
  • Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что публикация Минобороны России мест производства дронов для Украины в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Позиция России о местах производства дронов для Украины, расположенных в Европе, изложена в заявлении Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно данным, предоставленным Минобороны России, филиалы "украинских" компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
"Наша позиция была изложена в соответствующем заявлении министерства обороны. Мне нечего добавить к этому заявлению", - сказал Песков журналистам.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.
