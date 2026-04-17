Песков прокомментировал информацию о местах производства дронов для Украины

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Позиция России о местах производства дронов для Украины, расположенных в Европе, изложена в заявлении Минобороны РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Согласно данным, предоставленным Минобороны России, филиалы "украинских" компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
"Наша позиция была изложена в соответствующем заявлении министерства обороны. Мне нечего добавить к этому заявлению", - сказал Песков журналистам.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.