В России создали кейс-зарядки для бесперебойного обеспечения энергией РЭБ - РИА Новости, 17.04.2026
08:17 17.04.2026 (обновлено: 08:34 17.04.2026)
В России создали кейс-зарядки для бесперебойного обеспечения энергией РЭБ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Система радиоэлектронной борьбы против БПЛА
Система радиоэлектронной борьбы против БПЛА. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России создали портативные кейс-зарядки для бесперебойного обеспечения энергией средств РЭБ, разведки и запусков беспилотников.
  • Модельный ряд компании "Титан Северо-Запад" представлен четырьмя устройствами разной емкости.
  • Особенность станций "Эгеон" — удобный форм-фактор в виде кейса из ударопрочного и морозостойкого пластика, защита от влаги и пыли.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Портативные кейс-зарядки для бесперебойного обеспечения энергией РЭБ, разведки и запусков беспилотников создали в России, сообщили РИА Новости в ЦБСТ.
Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) - организация, которая объединяет более 450 разработчиков изделий гражданского и двойного назначения.
"Петербургская компания "Титан Северо-Запад" развернула выпуск портативных зарядных станций (ПЗС) "Эгеон". Станции способны обеспечивать бесперебойную работу средств РЭБ, РЭР, автономных пунктов управления, оборудования подразделений разведки и БПЛА", - сообщили в Центре.
В настоящий момент модельный ряд предприятия представлен четырьмя устройствами ёмкостью 384, 768, 1152, 2304 ватт в час. Также предприятие готово производить устройства с иными характеристиками по техническому заданию заказчика.
"Главная особенность станции "Эгеон" — удобный форм-фактор. Зарядное устройство представляет собой кейс, изготовленный из ударопрочного и морозостойкого пластика", - отметили в ЦБСТ.
Также изделие защищено от воздействия влаги и пыли.
