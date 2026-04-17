"Ростех" начал испытания фильтров "Подорожник"

Изделия работают при температуре от -60 до +125 °С и рассчитаны на 20 000 часов наработки, что обеспечивает их безотказную работу на протяжении всего 25-летнего срока службы.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") начал испытания электромагнитных чип-фильтров "Подорожник", позволяющих защитить беспилотники и полевые телефоны от комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэл" госкорпорации " Ростех " приступил к госиспытаниям электромагнитных чип-фильтров "Подорожник". Изделия позволяют защищать различную электронику от помех и подавления. В частности, такие средства можно применять на беспилотниках", - говорится в релизе

В "Ростехе" объяснили, что установленные на чувствительную электронику фильтры "Подорожник" подавляют электромагнитные импульсы, которые идут от комплексов РЭБ, что обеспечивает стабильную работу полевых телефонов, радиостанций, бортового радиоэлектронного оборудования БПЛА и так далее.