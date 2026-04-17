08:52 17.04.2026 (обновлено: 13:50 17.04.2026)
"Ростех" начал испытания фильтров "Подорожник", которые защищают дроны от РЭБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") начал испытания электромагнитных чип-фильтров "Подорожник".
  • Они защищают беспилотники и полевые телефоны от комплексов радиоэлектронной борьбы.
  • Изделия работают при температуре от -60 до +125 °С и рассчитаны на 20 000 часов наработки, что обеспечивает их безотказную работу на протяжении всего 25-летнего срока службы.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") начал испытания электромагнитных чип-фильтров "Подорожник", позволяющих защитить беспилотники и полевые телефоны от комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех" приступил к госиспытаниям электромагнитных чип-фильтров "Подорожник". Изделия позволяют защищать различную электронику от помех и подавления. В частности, такие средства можно применять на беспилотниках", - говорится в релизе.
В "Ростехе" объяснили, что установленные на чувствительную электронику фильтры "Подорожник" подавляют электромагнитные импульсы, которые идут от комплексов РЭБ, что обеспечивает стабильную работу полевых телефонов, радиостанций, бортового радиоэлектронного оборудования БПЛА и так далее.
"Изделия работают при температуре от -60 до +125 °С и рассчитаны на 20 000 часов наработки в составе аппаратуры, что обеспечивает их безотказную работу на протяжении всего 25-летнего срока службы", - отмечено в релизе.
