"Ростех" начал испытания фильтров "Подорожник"

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Холдинг "Росэл" (входит в "Ростех") начал испытания электромагнитных чип-фильтров "Подорожник", позволяющих защитить беспилотники и полевые телефоны от комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
В "Ростехе" объяснили, что установленные на чувствительную электронику фильтры "Подорожник" подавляют электромагнитные импульсы, которые идут от комплексов РЭБ, что обеспечивает стабильную работу полевых телефонов, радиостанций, бортового радиоэлектронного оборудования БПЛА и так далее.
"Изделия работают при температуре от -60 до +125 °С и рассчитаны на 20 000 часов наработки в составе аппаратуры, что обеспечивает их безотказную работу на протяжении всего 25-летнего срока службы", - отмечено в релизе.
