Патриарх Кирилл рассказал, чем определяется счастье
14:59 17.04.2026
Патриарх Кирилл рассказал, чем определяется счастье

Патриарх Кирилл: счастье определяется духовным состоянием человека

  Патриарх Кирилл заявил, что счастье определяется духовным состоянием человека.
  По словам патриарха, материальные факторы не могут создать состояние души, которое называется радостью.
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Огромная зарплата и хороший автомобиль – не залог счастья, оно определяется духовным состоянием человека, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Духовное состояние человека определяет то, что на светском языке мы называем счастьем. Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль, хотя какие-то положительные эмоции от этого человек тоже получает. Но знаем, как иногда люди жизнь свою кончают самоубийством, имея и автомобили, и деньги в банках, и Бог знает что", – сказал патриарх Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу.
"Другими словами, материальные факторы, которые являются тоже важными для человека, одновременно не могут создать то состояние души, которое и называется радостью", - добавил он.
Радость, добавил патриарх Кирилл, – это духовное состояние, а не эмоциональное состояние, которое может оценить психиатр.
Посещение кладбищ в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В РПЦ рассказали о праздновании Радоницы в 2026 году
13 апреля, 02:54
 
