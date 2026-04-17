Патриарх Кирилл рассказал, чем определяется счастье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл заявил, что счастье определяется духовным состоянием человека.
- По словам патриарха, материальные факторы не могут создать состояние души, которое называется радостью.
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Огромная зарплата и хороший автомобиль – не залог счастья, оно определяется духовным состоянием человека, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Духовное состояние человека определяет то, что на светском языке мы называем счастьем. Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль, хотя какие-то положительные эмоции от этого человек тоже получает. Но знаем, как иногда люди жизнь свою кончают самоубийством, имея и автомобили, и деньги в банках, и Бог знает что", – сказал патриарх Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу.
"Другими словами, материальные факторы, которые являются тоже важными для человека, одновременно не могут создать то состояние души, которое и называется радостью", - добавил он.
Радость, добавил патриарх Кирилл, – это духовное состояние, а не эмоциональное состояние, которое может оценить психиатр.
13 апреля, 02:54