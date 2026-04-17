Специальная военная операция на Украине
 
08:02 17.04.2026 (обновлено: 08:08 17.04.2026)
Расчет БПЛА уничтожил ангар с беспилотниками ВСУ в Сумской области

Расчет БПЛА "Молния-2" уничтожил ангар с дронами ВСУ в Сумской области

  • Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожил ангар с беспилотниками ВСУ в Сумской области.
  • Основной задачей российских бойцов было не допустить атак на приграничные территории.
КУРСК, 17 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожил ангар с беспилотниками противника в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА 56-ого десантно-штурмового полка с позывным "Рим".
"В ходе дежурства расчеты разведывательных БПЛА роты беспилотных систем 56-го ДШП группировки "Север" обнаружили ангар, используемый ВСУ для хранения беспилотников самолетного типа. Информация была передана на командный пункт, и на цель был направлен БПЛА "Молния-2". Цель была успешно уничтожена", - рассказал "Рим".
Он уточнил, что основной задачей бойцов было не допустить атак со стороны ВСУ приграничных территорий.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
