Краткий пересказ от РИА ИИ
КУРСК, 17 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния-2" группировки войск "Север" уничтожил ангар с беспилотниками противника в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА 56-ого десантно-штурмового полка с позывным "Рим".
"В ходе дежурства расчеты разведывательных БПЛА роты беспилотных систем 56-го ДШП группировки "Север" обнаружили ангар, используемый ВСУ для хранения беспилотников самолетного типа. Информация была передана на командный пункт, и на цель был направлен БПЛА "Молния-2". Цель была успешно уничтожена", - рассказал "Рим".
Он уточнил, что основной задачей бойцов было не допустить атак со стороны ВСУ приграничных территорий.
