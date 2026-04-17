Рейтинг@Mail.ru
Суд отпустил из СИЗО замглавы Росгидромета Радькову - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 17.04.2026 (обновлено: 00:07 18.04.2026)
Суд отпустил из СИЗО замглавы Росгидромета Радькову

Суд отпустил из СИЗО обвиняемую в хищении 7 млн руб замглавы Росгидромета

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО замглавы Росгидромета Наталию Радькову, обвиняемую в хищении 7 миллионов рублей
  • Ее перевели под домашний арест.
  • По словам адвоката, сотрудники Росгидромета, проходящие по делу потерпевшими, заявляли в суде, что себя таковыми не считают.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО замглавы Росгидромет Наталию Радькову, обвиняемую в хищении более семи миллионов рублей при исполнении госконтрактов на автотранспортное обслуживание, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов.
"Суд перевел Радькову из СИЗО под домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что потерпевшие, а именно сотрудники Росгидромет, неоднократно заявляли в суде, что себя таковыми не считают, а следствием не представлено никаких сведений о том, что Радькова что-то похищала.
"Организация Росгидромет систематически проверялась, тем более закупочная деятельность проверялась соответствующими контролирующими организациями, которые также не усмотрели никаких нарушений", - добавил адвокат.
Из материалов дела, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, следует, что между Росгидрометом и индивидуальным предпринимателем Комаровым были заключены три контракта на аренду авто с водителями. При этом, как указано в материалах, работа не была выполнена, а Радькова трудоустроила водителей в подведомственные организации, где они получали зарплату. Деньги же, выделенные на автотранспортное обслуживание, были переведены на счет предпринимателя, которые в дальнейшем Радькова и Комаров потратили на свое усмотрение.
ПроисшествияМоскваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала