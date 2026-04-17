Суд отпустил из СИЗО замглавы Росгидромета Радькову

- Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО замглавы Росгидромета Наталию Радькову, обвиняемую в хищении 7 миллионов рублей
- Ее перевели под домашний арест.
- По словам адвоката, сотрудники Росгидромета, проходящие по делу потерпевшими, заявляли в суде, что себя таковыми не считают.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы отпустил из СИЗО замглавы Росгидромет Наталию Радькову, обвиняемую в хищении более семи миллионов рублей при исполнении госконтрактов на автотранспортное обслуживание, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов.
"Суд перевел Радькову из СИЗО под домашний арест", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что потерпевшие, а именно сотрудники Росгидромет, неоднократно заявляли в суде, что себя таковыми не считают, а следствием не представлено никаких сведений о том, что Радькова что-то похищала.
"Организация Росгидромет систематически проверялась, тем более закупочная деятельность проверялась соответствующими контролирующими организациями, которые также не усмотрели никаких нарушений", - добавил адвокат.
Из материалов дела, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, следует, что между Росгидрометом и индивидуальным предпринимателем Комаровым были заключены три контракта на аренду авто с водителями. При этом, как указано в материалах, работа не была выполнена, а Радькова трудоустроила водителей в подведомственные организации, где они получали зарплату. Деньги же, выделенные на автотранспортное обслуживание, были переведены на счет предпринимателя, которые в дальнейшем Радькова и Комаров потратили на свое усмотрение.