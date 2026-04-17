Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 17.04.2026
В Раде призвали отправить на фронт военных пенсионеров и полицию

Депутат Рады Остапенко призвал отправить на фронт военных пенсионеров и полицию

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рады Остапенко считает, что Украина должна отправить на фронт военных пенсионеров, полицию и запасников.
  • Он призвал привлекать к защите государства тех, кто находится на пенсии, но по возрасту еще должны защищать страну.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина должна отправить на фронт военных пенсионеров, полицию и запасников, считает депутат Верховной рады Анатолий Остапенко.
"У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию... У нас есть очень много силовых структур, которые мы должны, согласно Конституции, привлекать к вооруженному отпору... я считаю, что мы должны разработать привлечение по разным уровням к защите Родины, которые находятся, как я сказал, на пенсии, но еще по возрасту должны защищать государство", - цитирует слова депутата украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
В Раде заявили об уклонении 1,5 миллиона мужчин от обновления данных в ТЦК
5 апреля, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала