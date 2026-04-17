МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украина должна отправить на фронт военных пенсионеров, полицию и запасников, считает депутат Верховной рады Анатолий Остапенко.
«
"У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию... У нас есть очень много силовых структур, которые мы должны, согласно Конституции, привлекать к вооруженному отпору... я считаю, что мы должны разработать привлечение по разным уровням к защите Родины, которые находятся, как я сказал, на пенсии, но еще по возрасту должны защищать государство", - цитирует слова депутата украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.