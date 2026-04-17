Силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Средства ПВО с 15.00 мск до 20.00 мск перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило в пятницу Минобороны Российской Федерации.

"Семнадцатого апреля с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей", - следует из сообщения министерства.