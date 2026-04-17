Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал отношения России и стран СНГ особыми
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 17.04.2026 (обновлено: 17:13 17.04.2026)
Путин назвал отношения России и стран СНГ особыми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения.
Глава государства в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, с которыми обсудил взаимодействие со странами СНГ.
"У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение, хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объём работы, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами. Это наши соседи. У нас на протяжении десятилетий сложились особые отношения и в гуманитарных сферах, и в человеческом измерении", - сказал Путин в ходе совещания.
Кроме того, президент отметил, что у стран много взаимных интересов в разных областях.
"Много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях. представляющих первостепенное значение," - добавил Путин.
Для доклада глава государства передал слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
РоссияСНГВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала