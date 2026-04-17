Путин назвал отношения России и стран СНГ особыми

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения.

Глава государства в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, с которыми обсудил взаимодействие со странами СНГ

"У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение, хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объём работы, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами. Это наши соседи. У нас на протяжении десятилетий сложились особые отношения и в гуманитарных сферах, и в человеческом измерении", - сказал Путин в ходе совещания.

Кроме того, президент отметил, что у стран много взаимных интересов в разных областях.

"Много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях. представляющих первостепенное значение," - добавил Путин.