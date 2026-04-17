Путин назвал отношения России и стран СНГ особыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что у России со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения.
- Путин отметил, что это произошло, в частности, из-за исторических причин и большого объема работы в экономической сфере.
- Президент подчеркнул наличие множества взаимных интересов между Россией и странами СНГ в различных областях, включая культуру.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения.
Глава государства в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, с которыми обсудил взаимодействие со странами СНГ.
"У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение, хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объём работы, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами. Это наши соседи. У нас на протяжении десятилетий сложились особые отношения и в гуманитарных сферах, и в человеческом измерении", - сказал Путин в ходе совещания.
Кроме того, президент отметил, что у стран много взаимных интересов в разных областях.
"Много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях. представляющих первостепенное значение," - добавил Путин.
Для доклада глава государства передал слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
