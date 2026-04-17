Путин подписал закон о платежах при ввозе товаров из ЕАЭС

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс, которые касаются учета обеспечительного платежа по косвенным налогам (НДС и акцизам), уплачиваемого при ввозе в Россию товаров из других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Уплата такого платежа предусмотрена законом о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Такая система создается в целях борьбы с "серым" импортом и различными схемами ухода от налогов.

Изменения в Налоговый кодекс позволят учитывать суммы обеспечительного платежа в налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС , представляемой за налоговый период, в котором у налогоплательщика возникли обязанности их уплаты.

Превышение суммы такого платежа над суммой НДС (акциза), исчисленной налогоплательщиком, будет учитываться на его едином налоговом счете. Но только после проведения камеральной проверки налоговых деклараций по НДС и акцизам и (или) вступления в силу решения налогового органа по результатам такой проверки.