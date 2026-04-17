Путин подписал закон о платежах при ввозе товаров из ЕАЭС - РИА Новости, 17.04.2026
15:49 17.04.2026
Путин подписал закон о платежах при ввозе товаров из ЕАЭС

Путин подписал закон об учете обеспечительного платежа при ввозе товаров из ЕАЭС

© РИА Новости / Михаил Метцель | Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин подписал закон об учете обеспечительного платежа по косвенным налогам при ввозе товаров из ЕАЭС.
  • Закон вносит изменения в Налоговый кодекс.
  • Он вступит в силу через месяц после официального опубликования.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс, которые касаются учета обеспечительного платежа по косвенным налогам (НДС и акцизам), уплачиваемого при ввозе в Россию товаров из других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС
Вчера, 15:41
Уплата такого платежа предусмотрена законом о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Такая система создается в целях борьбы с "серым" импортом и различными схемами ухода от налогов.
Изменения в Налоговый кодекс позволят учитывать суммы обеспечительного платежа в налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров из ЕАЭС, представляемой за налоговый период, в котором у налогоплательщика возникли обязанности их уплаты.
Превышение суммы такого платежа над суммой НДС (акциза), исчисленной налогоплательщиком, будет учитываться на его едином налоговом счете. Но только после проведения камеральной проверки налоговых деклараций по НДС и акцизам и (или) вступления в силу решения налогового органа по результатам такой проверки.
Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования. При этом его положения, касающиеся срока и уплаты НДС и акцизов, будут применяться в отношении ввоза товаров на территорию РФ, осуществляемого начиная с 1 июня 2026 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
25 октября 2025, 00:02
 
