Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент в пятницу работает в Ново-Огарево, отметил Песков.
"Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
Песков подчеркнул, что Путин традиционно сам обозначит тему оперативного совещания.
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Вчера, 10:44