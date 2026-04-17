Путин оценил достижения российской медицины в 2025 году

11:29 17.04.2026
  • Владимир Путин назвал значимыми достижения российской медицины в 2025 году.
  • Во всех регионах создаются новые и модернизируются медучреждения, доля отечественной техники составляет около 70 процентов, отметил президент.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал значимыми достижения российской медицины в 2025 году.
Глава государства обратился с приветствием к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава РФ. Текст обращения зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
"По итогам прошедшего года мы с уверенностью можем говорить о значимых достижениях современной отечественной медицины", - сообщил Путин в приветствии.
В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" во всех регионах страны создаются новые и модернизируются уже существующие медицинские учреждения, отметил президент. В них поставляется новейшее оборудование и автомобильный транспорт.
"Причем доля отечественной техники составляет порядка 70%", - подчеркнул Путин.
Он заметил, что медицинская помощь в РФ становится доступнее и качественнее, совершенствуется лекарственное обеспечение пациентов, проводится востребованная работа по созданию генетических технологий и моделей персонализированной медицины, открывающих уникальные возможности для профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний.
"Такие впечатляющие успехи - во многом результат слаженной, высокопрофессиональной деятельности учёных, практикующих врачей, медицинских сестёр, специалистов, их компетентности и опыта, душевной чуткости и готовности всегда прийти на помощь. Хочу искренне поблагодарить представителей отечественного медицинского сообщества за самоотверженный труд и верность своему призванию", - добавил Путин.
