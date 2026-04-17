С Плесецка запустили ракету с космическими аппаратами для Минобороны
03:03 17.04.2026 (обновлено: 03:07 17.04.2026)
С Плесецка запустили ракету с космическими аппаратами для Минобороны

"Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах МО РФ запустили с Плесецка

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со стартовой площадки космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со стартовой площадки космодрома Плесецк. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ.
  • Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. ВКС России запустили с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны, сообщили журналистам в ведомстве.
«
"В пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
Старт прошел в штатном режиме, ракета-носитель "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.
Предыдущий старт с Плесецка состоялся 3 апреля. Тогда космические войска ВКС России также вывели на орбиту военный спутник.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Киев ранее пытался атаковать дронами космодром Плесецк, заявил Баканов
11 апреля, 19:42
 
РоссияАрхангельская областьПлесецк (космодром)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы России
 
 
