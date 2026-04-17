С Плесецка запустили ракету с космическими аппаратами для Минобороны

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. ВКС России запустили с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны, сообщили журналистам в ведомстве.
"В пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.
Старт прошел в штатном режиме, ракета-носитель "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.
Предыдущий старт с Плесецка состоялся 3 апреля. Тогда космические войска ВКС России также вывели на орбиту военный спутник.