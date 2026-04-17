МИД Ирана рассказал, когда Ормузский пролив станет полностью безопасным
15:29 17.04.2026 (обновлено: 15:40 17.04.2026)
МИД Ирана рассказал, когда Ормузский пролив станет полностью безопасным

МИД Ирана: Ормузский пролив будет безопасным, когда США примут условия Тегерана

Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ормузский пролив станет безопасным, когда США примут все условия Тегерана, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.
  • Он заверил, что пролив станет мирным, когда война полностью завершится, а США откажутся от максималистского подхода.
  • Для сложившейся ситуации требуется подписание нового протокола для обеспечения безопасного прохода судов, добавил Хатибзаде.
АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Ормузский пролив станет полностью безопасным, когда США примут все условия Ирана и откажутся от максималистского подхода, заявил в пятницу замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Могу гарантировать, что Ормузский пролив станет безопасным и мирным в будущем, если эта война полностью завершится, США примут справедливые, сбалансированные и обоснованные условия (Ирана - ред.), откажутся от максималистского подхода и примут де-факто ситуацию на земле, уважая территориальную целостность Ирана", - заявил Хатибзаде журналистам на полях Анталийского дипломатического форума.
Тегеран выступает против временного перемирия, после которого вновь может вспыхнуть война, отметил дипломат.
По его словам, для сложившейся ситуации в Ормузском проливе требуется подписание нового протокола для обеспечения безопасного прохода судов.
Порядка 20 тысяч моряков на почти двух тысячах судов остаются заблокированными в Персидском заливе на фоне эскалации вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, сообщил в пятницу генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В миреИранОрмузский проливСШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
