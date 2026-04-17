МИД Ирана рассказал, когда Ормузский пролив станет полностью безопасным

АНТАЛЬЯ, 17 апр - РИА Новости. Ормузский пролив станет полностью безопасным, когда США примут все условия Ирана и откажутся от максималистского подхода, заявил в пятницу замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Могу гарантировать, что Ормузский пролив станет безопасным и мирным в будущем, если эта война полностью завершится, США примут справедливые, сбалансированные и обоснованные условия (Ирана - ред.), откажутся от максималистского подхода и примут де-факто ситуацию на земле, уважая территориальную целостность Ирана", - заявил Хатибзаде журналистам на полях Анталийского дипломатического форума.
Тегеран выступает против временного перемирия, после которого вновь может вспыхнуть война, отметил дипломат.
По его словам, для сложившейся ситуации в Ормузском проливе требуется подписание нового протокола для обеспечения безопасного прохода судов.
Порядка 20 тысяч моряков на почти двух тысячах судов остаются заблокированными в Персидском заливе на фоне эскалации вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, сообщил в пятницу генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
