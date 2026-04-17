Греческий судовладелец провел свой танкер через Ормузский пролив

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Греческий судовладелец, чьи суда неоднократно заходили в Ормузский пролив, направил через него свой крупнейший с начала ближневосточного конфликта нефтяной супертанкер, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои данные отслеживания.
По данным агентства, танкер Atokos, способный перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, прошел пролив, предположительно с отключенным транспондером, и был зафиксирован в Индийском океане.
Судно управляется Dynacom Tankers Management, которая с начала конфликта перевезла через пролив около 6,5 миллионов баррелей нефти, став крупнейшим неиранским оператором на этом маршруте, заключается в сообщении агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
В частности, ВМС США начали 13 апреля блокаду движения морских судов, связанного с иранскими портами по обе стороны Ормузского пролива. Американские власти утверждают, что суда, не связанные с Ираном, могут продолжать транзит через пролив, если они не платили иранцам за проход. Иран официально о введении такой платы не объявлял, но ранее допускал возможность подобных мер.