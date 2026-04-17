Рейтинг@Mail.ru
Греческий судовладелец провел свой танкер через Ормузский пролив - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 17.04.2026 (обновлено: 15:28 17.04.2026)
Bloomberg: Греция провела через Ормузский пролив крупнейший нефтяной супертанкер

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Греческий судовладелец провел через Ормузский пролив свой крупнейший с начала ближневосточного конфликта нефтяной супертанкер.
  • Танкер Atokos, способный перевозить около двух миллионов баррелей нефти, прошел пролив, предположительно, с отключенным транспондером.
  • Судно было зафиксировано в Индийском океане, оно управляется Dynacom Tankers Management.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Греческий судовладелец, чьи суда неоднократно заходили в Ормузский пролив, направил через него свой крупнейший с начала ближневосточного конфликта нефтяной супертанкер, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои данные отслеживания.
«Греческий судовладелец, чьи суда неоднократно смело заходили в Ормузский пролив во время войны с Ираном, отправил через порт свой крупнейший нефтяной супертанкер с начала конфликта», - передает Блумберг.

По данным агентства, танкер Atokos, способный перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, прошел пролив, предположительно с отключенным транспондером, и был зафиксирован в Индийском океане.
Судно управляется Dynacom Tankers Management, которая с начала конфликта перевезла через пролив около 6,5 миллионов баррелей нефти, став крупнейшим неиранским оператором на этом маршруте, заключается в сообщении агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
В частности, ВМС США начали 13 апреля блокаду движения морских судов, связанного с иранскими портами по обе стороны Ормузского пролива. Американские власти утверждают, что суда, не связанные с Ираном, могут продолжать транзит через пролив, если они не платили иранцам за проход. Иран официально о введении такой платы не объявлял, но ранее допускал возможность подобных мер.
В миреИранОрмузский проливСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала