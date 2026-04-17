Греческий судовладелец провел свой танкер через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ Греческий судовладелец провел через Ормузский пролив свой крупнейший с начала ближневосточного конфликта нефтяной супертанкер.

Танкер Atokos, способный перевозить около двух миллионов баррелей нефти, прошел пролив, предположительно, с отключенным транспондером.

Судно было зафиксировано в Индийском океане, оно управляется Dynacom Tankers Management.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Греческий судовладелец, чьи суда неоднократно заходили в Ормузский пролив, направил через него свой крупнейший с начала ближневосточного конфликта нефтяной супертанкер, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на свои данные отслеживания.

« "Греческий судовладелец, чьи суда неоднократно смело заходили в Ормузский пролив во время войны с Ираном, отправил через порт свой крупнейший нефтяной супертанкер с начала конфликта", - передает Блумберг.

По данным агентства, танкер Atokos, способный перевозить около 2 миллионов баррелей нефти, прошел пролив, предположительно с отключенным транспондером, и был зафиксирован в Индийском океане

Судно управляется Dynacom Tankers Management, которая с начала конфликта перевезла через пролив около 6,5 миллионов баррелей нефти, став крупнейшим неиранским оператором на этом маршруте, заключается в сообщении агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке

Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.