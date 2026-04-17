Экс-принца попросили отказаться от статуса почетного гражданина Лондона
11:36 17.04.2026
Экс-принца попросили отказаться от статуса почетного гражданина Лондона

Экс-принца Эндрю попросили отказаться от статуса почетного гражданина Лондона

© AP Photo / Chris JacksonЭкс-принц Эндрю
Экс-принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Chris Jackson
Экс-принц Эндрю. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпорация лондонского Сити попросила Эндрю Маунтбеттен-Виндзора добровольно отказаться от статуса почетного гражданина Лондона.
  • Статус фримена достался Маунтбеттен-Виндзору по наследству от принца Филиппа в 2012 году, и Корпорация заявила, что не существует действующего правового механизма для лишения этого статуса.
  • Ранее экс-принца уже лишили статуса почетного гражданина Йорка и всех титулов.
ЛОНДОН, 17 апр – РИА Новости. Корпорация лондонского Сити попросила у брата короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора добровольно отказаться от статуса почетного гражданина Лондона, сообщает издание Independent.
"Избранные члены Корпорации лондонского Сити официально предложили Эндрю Маунтбеттен-Виндзору отказаться от статуса фримена", - пишет газета.
Принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом на лошади
25 февраля, 03:50
Статус фримена в средневековье обозначал полноправного гражданина. В настоящее время является почетным званием, предоставляемым городскими властями за заслуги перед городом.
Как пишет газета, эта награда досталась Маунтбеттен-Виндзору по наследству от принца Филиппа в 2012 году.
"Корпорация заявила, что не существует действующего правового механизма для лишения статуса фримена, полученного по наследству, поэтому и предложила ему добровольно от него отказаться", - пишет издание.
Ранее экс-принца уже лишили статуса почетного гражданина Йорка, отмечает газета.
Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки Эпштейну государственных документов. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Дело экс-принца Эндрю может дополниться расследованием коррупции, пишут СМИ
20 марта, 17:19
 
