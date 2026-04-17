Защита обжалует приговор поджигателю офиса банка и здания мэрии в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защита обжалует приговор мужчине, осужденному на 15 лет за поджог офиса «Сбербанка», зданий мэрии и муниципалитета в Приморье.
- Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя Приморского края виновным в совершении террористического акта.
- Подсудимый с помощью «коктейлей Молотова» поджег офис «Сбербанка», здания администрации города Большой Камень и Шкотовского муниципального округа, а также автомобиль Toyota Land Cruiser.
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Защита осужденного на 15 лет за терроризм мужчины, который поджег "коктейлями Молотова" офис "Сбербанка", а также здания мэрии города Большой Камень и муниципалитета Шкотовского округа в Приморье, обжалует приговор, сообщил РИА Новости адвокат осужденного.
В пятницу Тихоокеанский флотский военный суд осудил на 15 лет за терроризм жителя Приморского края, который признан виновным по пункту "в" части 2 статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Суд также обязал его возместить причиненный материальный ущерб.
"Обязательно (будем обжаловать - ред.), потому что не согласны со строгостью приговора", - сказал агентству адвокат.
Суд установил, что 14 декабря 2024 года подсудимый с помощью "коктейлей Молотова", которые изготовил сам, умышленно и под непосредственным руководством неустановленного лица устроил поджог в офисе "Сбербанка", в здании администрации города Большой Камень и администрации Шкотовского муниципального округа в Приморье. Он также поджег специализированный Toyota Land Cruiser, припаркованный на парковке вблизи здания МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень".
