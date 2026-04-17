Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 17.04.2026 (обновлено: 03:02 17.04.2026)
Эксперт рассказала, как будет оплачиваться отпуск в майские праздники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майские праздники в период ежегодного оплачиваемого отпуска продлевают фактический период отдыха, но не оплачиваются.
  • Если взять отпуск с 1 мая на 14 календарных дней, отдых продлится 16 дней за счет праздников, но оплатят только 14 дней.
  • Для увеличения продолжительности отдыха отпуск можно планировать с учетом праздничных дней, чтобы продлить период отсутствия на работе без расходования дополнительных отпускных дней.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Майские праздники в период ежегодного оплачиваемого отпуска продлевают фактический период отдыха, но не оплачиваются, поскольку они не включаются в число календарных дней отпуска, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
"Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска. Это означает, что такие дни продлевают фактический период отдыха, но не подлежат оплате", - сказала Голубева.
Как пояснила эксперт, если взять отпуск с 1 мая на 14 календарных дней, отдых продлится 16 дней за счет праздников, но оплатят только 14 дней. Если отпуск взять с 29 апреля на 15 дней, отдых будет 17 дней, но оплате подлежат только 15 дней.
По словам Голубевой, все зависит от цели работника: если важно получить больше отпускных, лучше брать отпуск в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку стоимость одного рабочего дня тогда ниже.
"Если же задача - увеличить продолжительность отдыха, отпуск можно планировать с учетом праздничных дней: они продлят период отсутствия на работе без расходования дополнительных отпускных дней", - заключила эксперт.
В мае 2026 года россиян ждут два нерабочих праздничных дня - 1 мая, в связи с празднованием дня Весны и Труда, и 9 мая, когда в стране будут отмечать День Победы.
ОбществоРоссияТатьяна Голубева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала