Эксперт рассказала, как будет оплачиваться отпуск в майские праздники

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Майские праздники в период ежегодного оплачиваемого отпуска продлевают фактический период отдыха, но не оплачиваются, поскольку они не включаются в число календарных дней отпуска, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

"Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ , нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска. Это означает, что такие дни продлевают фактический период отдыха, но не подлежат оплате", - сказала Голубева

Как пояснила эксперт, если взять отпуск с 1 мая на 14 календарных дней, отдых продлится 16 дней за счет праздников, но оплатят только 14 дней. Если отпуск взять с 29 апреля на 15 дней, отдых будет 17 дней, но оплате подлежат только 15 дней.

По словам Голубевой, все зависит от цели работника: если важно получить больше отпускных, лучше брать отпуск в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку стоимость одного рабочего дня тогда ниже.

"Если же задача - увеличить продолжительность отдыха, отпуск можно планировать с учетом праздничных дней: они продлят период отсутствия на работе без расходования дополнительных отпускных дней", - заключила эксперт.