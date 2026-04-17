Эксперт рассказала, как будет оплачиваться отпуск в майские праздники

- Майские праздники в период ежегодного оплачиваемого отпуска продлевают фактический период отдыха, но не оплачиваются.
- Если взять отпуск с 1 мая на 14 календарных дней, отдых продлится 16 дней за счет праздников, но оплатят только 14 дней.
- Для увеличения продолжительности отдыха отпуск можно планировать с учетом праздничных дней, чтобы продлить период отсутствия на работе без расходования дополнительных отпускных дней.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Майские праздники в период ежегодного оплачиваемого отпуска продлевают фактический период отдыха, но не оплачиваются, поскольку они не включаются в число календарных дней отпуска, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
Россиянам назвали самый невыгодный для отпуска месяц
15 апреля, 03:29
Как пояснила эксперт, если взять отпуск с 1 мая на 14 календарных дней, отдых продлится 16 дней за счет праздников, но оплатят только 14 дней. Если отпуск взять с 29 апреля на 15 дней, отдых будет 17 дней, но оплате подлежат только 15 дней.
По словам Голубевой, все зависит от цели работника: если важно получить больше отпускных, лучше брать отпуск в месяцы с наибольшим числом рабочих дней, поскольку стоимость одного рабочего дня тогда ниже.
"Если же задача - увеличить продолжительность отдыха, отпуск можно планировать с учетом праздничных дней: они продлят период отсутствия на работе без расходования дополнительных отпускных дней", - заключила эксперт.
В мае 2026 года россиян ждут два нерабочих праздничных дня - 1 мая, в связи с празднованием дня Весны и Труда, и 9 мая, когда в стране будут отмечать День Победы.
Россиянам рассказали, стоит ли брать отпуск в мае
27 марта, 04:48