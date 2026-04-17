12:31 17.04.2026
Индийский праздник красок Холи в Москве пройдет 26 апреля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Посетители на 10-м фестивале "День Индии" в Южном ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индийский праздник красок Холи в Москве пройдет 26 апреля.
  • Празднование состоится во дворце культуры имени С. П. Горбунова на улице Новозаводская, в программе – игра с красками Холи, индийский базар и концерт.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Индийский праздник красок Холи в Москве будет проведён 26 апреля, рассказали в индийском культурно-национальном центре "Сита".
"Индийский культурно-национальный центр "Сита" приглашает всех жителей и гостей Москвы окунуться в атмосферу искренней радости на 18-м ежегодном фестивале "Сита Холи Мела", который пройдёт 26 апреля 2026 года", – сообщили в центре.
Отмечается, что Холи - самый любимый индийский праздник весны, день, когда друзья и незнакомцы бросают в воздух разноцветные порошки, угощают друг друга сладостями, танцуют под зажигательную музыку и просто наслаждаются счастьем быть вместе.
"В этом году московский фестиваль возвращается — ещё масштабнее, ярче и открытее для всех", - заключили в центре.
В Москве, сообщили в центре "Сита", празднование состоится во дворце культуры имени С.П. Горбунова на улице Новозаводская. В его программе будут игра с красками Холи, индийский базар и концерт.
"Когда мы окрашены красками Холи, мы все выглядим одинаково. Различия стираются, и остаётся только общий смех, музыка и человеческое тепло. В этом — истинный дух нашего праздника, и он идеально перекликается с нашей миссией в этом году", – процитировали в центре "Сита" его президента Сэмми Котвани.
"Проводя "Сита Холи Мела", мы активно поддерживаем Год единства, объединяя людей самых разных культур, чтобы вместе играть, танцевать и праздновать как одна большая семья. Мы приглашаем всю Москву окунуться в эту яркую традицию, отложить в сторону повседневные заботы и почувствовать, как радость и цвет естественным образом сближают нас", - добавил он.
Ранее директор индийского культурно-национального центра "Сита" Дарья Котвани рассказала РИА Новости, что Холи в Москве проведут в апреле, потому что в марте, когда он прошёл в Индии, в Москве ещё было слишком холодно. В Индии праздник состоялся 4 марта.
Ежегодный фестиваль весны и плодородия Холи — один из старейших праздников индуизма, он упоминается даже в древних санскритских текстах и символизирует победу добра над злом, радость и любовь. Во время праздника люди осыпают друг друга цветными порошками и поливают подкрашенной водой.
Фестиваль приходится на начало весны и в индусском календаре выпадает, как правило, на полнолуние.
