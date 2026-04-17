МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Тяжелые потери понес 5-й пограничный отряд Украины в районе села Новая Сечь Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Некрологи украинских пограничников показали, что 10 апреля в районе села Новая Сечь в результате нашего огневого поражения существенные потери понес 5-й пограничный отряд Украины", - сказал собеседник агентства.
Министерство обороны РФ 10 апреля сообщило, что в результате активных и решительных действий военнослужащих подразделений 15-го танкового полка группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области.