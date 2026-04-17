ЕС почти вдвое сократил импорт российского газа в феврале - РИА Новости, 17.04.2026
13:03 17.04.2026 (обновлено: 13:07 17.04.2026)
ЕС почти вдвое сократил импорт российского газа в феврале

РИА Новости: поставки СПГ из России в ЕС в феврале сократились в 1,8 раза

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС сократил импорт российского СПГ в феврале в 1,8 раза в годовом выражении.
  • Поставки трубопроводного газа снизились на 24% за месяц.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз в феврале текущего года сократились в 1,8 раза в годовом выражении, а трубопроводного газа - в 1,9 раза, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, за февраль ЕС импортировал из России СПГ на 454,1 миллиона евро. За месяц поставки сократились на 18%, а в годовом выражении - в 1,8 раза. Такие объемы стали минимальными с ноября 2025 года.
Поставки трубопроводного газа также снизились: на 24% за месяц и в 1,9 раза за год - до 299,2 миллиона евро.
