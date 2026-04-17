Южнокорейский мессенджер KakaoTalk назвал причины популярности в России

СЕУЛ, 15 апр - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk уже поддерживает русский язык, что могло стать причиной его популярности в РФ, но компания собирается и далее совершенствовать сервис для зарубежных клиентов, заявили РИА Новости в Kakao Corporation на фоне увеличения числа пользователей мессенджера из РФ.

Ранее сообщалось, что в марте аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, при этом у KakaoTalk она выросла на 82%.

Менеджер PR-отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ обратил внимание на то, что KakaoTalk также поддерживает различные языки, что позволяет иностранцам удобно пользоваться сервисом.

"KakaoTalk доступен на русском языке, а интерфейс кажется пользователям привычным. Думаю, это могло повлиять (на популярность мессенджера в РФ - ред)", - сообщил он РИА Новости.

Отмечается, что благодаря русскому языку, удобному интерфейсу, функциям вроде звонков и обмена новостями Kakao Talk, скорее всего, уже воспринимается россиянами как более-менее понятный и удобный. Но компания будет продолжать развивать возможности мессенджера для иностранных пользователей.

"В целом стратегия такая: улучшать сервис, чтобы пользователям за рубежом было удобно пользоваться им на своем языке, и постепенно расширять эту поддержку", - заявили в компании.

По словам Ли Сын Тхэ, рост числа пользователей из России может быть полезен для компании, так как по мере увеличения аудитории появляются бизнес-возможности. В Южной Корее внутри мессенджера есть реклама, коммерция, компании могут использовать его для продвижения, отметил он.

Пока что в России в мессенджере рекламы нет, но в будущем она может появиться, подтвердил менеджер.