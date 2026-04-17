Южнокорейский мессенджер KakaoTalk назвал причины популярности в России
06:50 17.04.2026 (обновлено: 06:57 17.04.2026)
Южнокорейский мессенджер KakaoTalk назвал причины популярности в России

Смартфон в руке девушки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южнокорейский мессенджер KakaoTalk поддерживает русский язык, что могло стать причиной его популярности в России.
  • Аудитория KakaoTalk в России выросла на 82% в марте.
  • Компания Kakao Corporation планирует продолжать развивать возможности мессенджера для иностранных пользователей и улучшать сервис.
СЕУЛ, 15 апр - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk уже поддерживает русский язык, что могло стать причиной его популярности в РФ, но компания собирается и далее совершенствовать сервис для зарубежных клиентов, заявили РИА Новости в Kakao Corporation на фоне увеличения числа пользователей мессенджера из РФ.
Ранее сообщалось, что в марте аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, при этом у KakaoTalk она выросла на 82%.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Мессенджер MAX стал доступен владельцам некоторых ливанских номеров
19 марта, 13:24
Менеджер PR-отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ обратил внимание на то, что KakaoTalk также поддерживает различные языки, что позволяет иностранцам удобно пользоваться сервисом.
"KakaoTalk доступен на русском языке, а интерфейс кажется пользователям привычным. Думаю, это могло повлиять (на популярность мессенджера в РФ - ред)", - сообщил он РИА Новости.
Отмечается, что благодаря русскому языку, удобному интерфейсу, функциям вроде звонков и обмена новостями Kakao Talk, скорее всего, уже воспринимается россиянами как более-менее понятный и удобный. Но компания будет продолжать развивать возможности мессенджера для иностранных пользователей.
"В целом стратегия такая: улучшать сервис, чтобы пользователям за рубежом было удобно пользоваться им на своем языке, и постепенно расширять эту поддержку", - заявили в компании.
По словам Ли Сын Тхэ, рост числа пользователей из России может быть полезен для компании, так как по мере увеличения аудитории появляются бизнес-возможности. В Южной Корее внутри мессенджера есть реклама, коммерция, компании могут использовать его для продвижения, отметил он.
Пока что в России в мессенджере рекламы нет, но в будущем она может появиться, подтвердил менеджер.
"Чем больше пользователей, тем больше возможностей для бизнеса", - резюмировал он.
Национальная платформа MAX - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Apple объяснили, почему мессенджер MAX нельзя скачать в США
20 февраля, 04:31
 
