В Оренбургской области продолжают поиски напавшего на полицейских мужчины
07:41 17.04.2026
В Оренбургской области продолжают поиски напавшего на полицейских мужчины

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранительные органы продолжают поиск Сергея Басалаева, подозреваемого в вооруженном нападении на четверых полицейских в Оренбургской области.
  • При задержании подозреваемого в поселке Аккермановка были ранены четверо полицейских, один из них погиб на месте.
  • Подозреваемый может быть вооружен огнестрельным оружием и скрылся на грузовике.
УФА, 17 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают поиск Сергея Басалаева, подозреваемого в вооружённом нападении на четверых полицейских в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
Трагедия произошла в посёлке Аккермановка в четверг. При задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены 4 полицейских, один из них погиб на месте. Пострадавшие в тяжёлом состоянии госпитализированы, ведутся поиски подозреваемого.
Сообщалось, что подозреваемый может быть вооружён огнестрельным оружием, его зовут Сергей Басалаев, он скрылся на грузовике.
"На месте продолжают работать сотрудники полиции и Росгвардии", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону, отвечая на вопрос, задержан ли подозреваемый.
