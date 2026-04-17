В Оренбургской области продолжают поиски напавшего на полицейских мужчины

УФА, 17 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают поиск Сергея Басалаева, подозреваемого в вооружённом нападении на четверых полицейских в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.

Трагедия произошла в посёлке Аккермановка в четверг. При задержании мужчины, находящегося в федеральном розыске, были ранены 4 полицейских, один из них погиб на месте. Пострадавшие в тяжёлом состоянии госпитализированы, ведутся поиски подозреваемого.

Сообщалось, что подозреваемый может быть вооружён огнестрельным оружием, его зовут Сергей Басалаев, он скрылся на грузовике.