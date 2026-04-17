Поджигателю офиса банка и здания мэрии в Приморье дали 15 лет за терроризм

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд осудил на 15 лет за терроризм мужчину, который поджёг "коктейлями Молотова" офис "Сбербанка", а также здания мэрии города Большой Камень и муниципалитета Шкотовского округа в Приморье, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшиеся сроки наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). Суд также обязал мужчину возместить причинённый материальный ущерб.

Суд установил, что 14 декабря 2024 года фигурант - Вадим Дьяченко - умышленно и под непосредственным руководством неустановленного лица совершил террористический акт: поджоги в офисе " Сбербанка ", в здании администрации города Большой Камень и администрации Шкотовского муниципального округа в Приморье. Он также поджег специализированны й Toyo ta Land Cruiser, припаркованный на парковке вблизи здания МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень".

В итоге он причинил значительный ущерб ПАО "Сбербанк" на сумму 816 тысяч 907 рублей 31 копейку, администрации Шкотовского муниципального округа на сумму 721 771 рубль и МКУ "УГО ЧС Большой Камень" на 2 миллиона 534 тысячи 771 рубль. Поджоги были совершены для дестабилизации деятельности органов власти, органов общественного порядка в городе Большой Камень в Приморском крае , устрашения населения, создания опасности гибели людей.