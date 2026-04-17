Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 17.04.2026 (обновлено: 05:34 17.04.2026)
Поджигателю офиса банка и здания мэрии в Приморье дали 15 лет за терроризм

Поджигатель офиса банка и здания мэрии в Приморье получил 15 лет за терроризм

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тихоокеанский флотский военный суд осудил Вадима Дьяченко на 15 лет за поджог офиса «Сбербанка», зданий мэрии города Большой Камень и муниципалитета Шкотовского округа в Приморье.
  • Дьяченко признан виновным по статье о террористическом акте (пункт «в» части 2 статьи 205 УК РФ).
  • Поджоги были совершены с использованием «коктейлей Молотова» для дестабилизации деятельности органов власти и устрашения населения.
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд осудил на 15 лет за терроризм мужчину, который поджёг "коктейлями Молотова" офис "Сбербанка", а также здания мэрии города Большой Камень и муниципалитета Шкотовского округа в Приморье, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, оставшиеся сроки наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил приговор судья.
Он признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). Суд также обязал мужчину возместить причинённый материальный ущерб.
Суд установил, что 14 декабря 2024 года фигурант - Вадим Дьяченко - умышленно и под непосредственным руководством неустановленного лица совершил террористический акт: поджоги в офисе "Сбербанка", в здании администрации города Большой Камень и администрации Шкотовского муниципального округа в Приморье. Он также поджег специализированный Toyota Land Cruiser, припаркованный на парковке вблизи здания МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Большой Камень".
В итоге он причинил значительный ущерб ПАО "Сбербанк" на сумму 816 тысяч 907 рублей 31 копейку, администрации Шкотовского муниципального округа на сумму 721 771 рубль и МКУ "УГО ЧС Большой Камень" на 2 миллиона 534 тысячи 771 рубль. Поджоги были совершены для дестабилизации деятельности органов власти, органов общественного порядка в городе Большой Камень в Приморском крае, устрашения населения, создания опасности гибели людей.
Отмечается, что Дьяченко для поджога использовал самодельные зажигательные устройства - "коктейли Молотова".
ПроисшествияБольшой КаменьПриморский крайТихоокеанский флотский военный судСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала