14:23 17.04.2026 (обновлено: 15:59 17.04.2026)
Песков заявил о растущей вовлеченности Европы в конфликт на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о растущей вовлеченности европейских стран в конфликт на Украине.
  • В конце марта несколько европейских стран нарастили производство и поставки БПЛА для ударов по России.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европейские страны все больше втягивают себя в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины", — сказал он, комментируя недавнюю публикацию Минобороны.
В минувшую среду ведомство раскрыло адреса филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников: они расположены на территории восьми стран Европы. Еще в шести производят комплектующие для дронов.
Как сообщили в министерстве, 26 марта власти нескольких европейских государств решили нарастить производство и поставки БПЛА для ударов по России из-за все больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы.
Москва предупредила, что атаки против России с применением этих БПЛА приведут к непредсказуемым последствиям, подчеркнув, что такие действия лишь ускоряют втягивание этих стран в вооруженный конфликт.
