Песков заявил о растущей вовлеченности Европы в конфликт на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о растущей вовлеченности европейских стран в конфликт на Украине.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Европейские страны все больше втягивают себя в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины", — сказал он, комментируя недавнюю публикацию Минобороны.

В минувшую среду ведомство раскрыло адреса филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников: они расположены на территории восьми стран Европы. Еще в шести производят комплектующие для дронов.

Как сообщили в министерстве, 26 марта власти нескольких европейских государств решили нарастить производство и поставки БПЛА для ударов по России из-за все больших потерь в ВСУ и нехватки живой силы.