Песков одним из первых посетил выставку "Вместе" в Москве
12:01 17.04.2026
Песков одним из первых посетил выставку "Вместе" в Москве

Песков одним из первых посетил выставку современного искусства "Вместе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители на Международной выставке современного искусства "ВМЕСТЕ" в инновационном центре "Сколково" в Москве
Посетители на Международной выставке современного искусства "ВМЕСТЕ" в инновационном центре "Сколково" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одним из первых посетил выставку "Вместе" в Москве.
  • Экспозиция будет работать в столице до 17 мая.
  • Выставка заняла два корпуса онкоцентра в инновационном центре "Сколково" и включает более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков одним из первых посетил Международную выставку современного искусства "Вместе" в Москве, он осмотрел экспозицию выставки в сопровождении заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Международная выставка современного искусства "Вместе" открылась в Москве в пятницу, она будет представлена до 17 мая.
"Одним из первых гостей выставки "ВМЕСТЕ" стал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Вместе с заммэра Анастасией Раковой они осмотрели арт-объекты и оставили пожелания для будущих пациентов Больницы 62", - говорится в сообщении в мессенджере Max.
Экспозиция выставки заняла два корпуса онкоцентра в инновационном центре "Сколково", который до официального открытия и приема первых пациентов будет работать как выставочная площадка. В пространстве общей площадью около 60 тысяч квадратных метров разместили более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников. Часть работ после завершения выставки останется в клинике, чтобы формировать исцеляющее пространство для пациентов и их близких.
Некоторые произведения созданы специально для проекта. Художникам, скульпторам и архитекторам предложили представить эскизы работ в различных жанрах - от паблик-арта до художественной росписи. В выставке приняли участие российские и зарубежные авторы. Среди них - Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, Саша Фролова, Максим Петруль (Белоруссия), Антонио Оба (Бразилия), Ким Пенг Хо (Южная Корея), Мишель Окпаре (Нигерия).
МоскваРоссияБелоруссияДмитрий ПесковАнастасия РаковаСколково
 
 
