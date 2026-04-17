Врач развеяла миф о вреде памперсов

КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Памперсы безопасны для кожи младенцев, если их регулярно менять, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, председатель Регионального отделения общественной организации "Союз педиатров России" по Кемеровской области, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского государственного медицинского университета минздрава России Вера Вавилова.
"Детки до года пользуются подгузниками. Это совершенно нормальная ситуация, обоснованная. Сейчас они (памперсы - ред.) технологически подготовлены для того, чтобы они были безопасными для детей. Единственное, родители должны смотреть, чтобы они были мягкие. Обязательно нужно их менять регулярно в течение дня, часа через три нужно обязательно менять, потому что у маленьких детей мочеиспускание достаточно частое и если дети будут адаптированы к этим интервалам часовым, то это безопасно", – рассказала профессор.
Вавилова отметила, что в течение дня также требуется делать перерыв в ношении подгузников.
"Нужно дать возможность ребенку, чтобы он побыл вообще без памперса, чтобы кожа подышала, чтобы было такое своеобразное проветривание. В течение дня нужно делать таких несколько подходов, хотя бы понемногу, у маленьких детей – в том числе. Это называется воздушные ванны", – пояснила врач.
