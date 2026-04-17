Врач развеяла миф о вреде памперсов - РИА Новости, 17.04.2026
04:02 17.04.2026
Врач развеяла миф о вреде памперсов

РИА Новости: памперсы безопасны при их регулярной замене

© РИА Новости / Виталий Аньков
Подгузники
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Подгузники. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Памперсы безопасны для кожи младенцев при условии их регулярной замены, рассказала профессор Вера Вавилова.
  • Памперсы нужно менять через каждые три часа, отметила профессор.
  • В течение дня необходимо делать перерывы в ношении памперсов, чтобы кожа ребенка «подышала», пояснила врач.
КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Памперсы безопасны для кожи младенцев, если их регулярно менять, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, председатель Регионального отделения общественной организации "Союз педиатров России" по Кемеровской области, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского государственного медицинского университета минздрава России Вера Вавилова.
"Детки до года пользуются подгузниками. Это совершенно нормальная ситуация, обоснованная. Сейчас они (памперсы - ред.) технологически подготовлены для того, чтобы они были безопасными для детей. Единственное, родители должны смотреть, чтобы они были мягкие. Обязательно нужно их менять регулярно в течение дня, часа через три нужно обязательно менять, потому что у маленьких детей мочеиспускание достаточно частое и если дети будут адаптированы к этим интервалам часовым, то это безопасно", – рассказала профессор.
Вавилова отметила, что в течение дня также требуется делать перерыв в ношении подгузников.
"Нужно дать возможность ребенку, чтобы он побыл вообще без памперса, чтобы кожа подышала, чтобы было такое своеобразное проветривание. В течение дня нужно делать таких несколько подходов, хотя бы понемногу, у маленьких детей – в том числе. Это называется воздушные ванны", – пояснила врач.
