ФАС выдала предупреждение Ozon за знак "оригинал" на товарах

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon за платную услугу по маркировке товара знаком "оригинал", вводящим в заблуждение покупателей, заявили в ведомстве.

При этом вопрос комиссий для продавцов и инвестирования в цены в настоящее время прорабатывается в рамках рекомендаций по итогам экспертного совета, добавили в ведомстве.