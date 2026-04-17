17:41 17.04.2026 (обновлено: 19:00 17.04.2026)
ФАС выдала предупреждение Ozon за знак "оригинал" на товарах

Пункт выдачи заказов Ozon. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС выдала предупреждение Ozon за платную услугу по маркировке товара знаком "оригинал".
  • Такая отметка создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, но это не гарантирует достоверность сведений о товаре.
  • Срок устранения признаков нарушений назначен до 15 мая.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Ozon за платную услугу по маркировке товара знаком "оригинал", вводящим в заблуждение покупателей, заявили в ведомстве.
"ФАС выдала предупреждения "Вайлдберриз" и "Озон" за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей", - сообщили в службе.
"Озон" ввел платную услугу - знак на карточке товара "оригинал". Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре", - заявили в ФАС РФ.
Срок устранения признаков нарушений - 15 мая. В случае неисполнения предупреждений ФАС России в соответствии с законодательством возбудит антимонопольное дело.
При этом вопрос комиссий для продавцов и инвестирования в цены в настоящее время прорабатывается в рамках рекомендаций по итогам экспертного совета, добавили в ведомстве.
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономикаозон
 
 
