Инфекционист оценила возможность появления вспышки оспы обезьян в России - РИА Новости, 17.04.2026
16:38 17.04.2026 (обновлено: 16:44 17.04.2026)
Инфекционист оценила возможность появления вспышки оспы обезьян в России

Инфекционист Мескина: вероятность появления вспышки оспы обезьян в России мала

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© CDC
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инфекционист объяснила, что оспа обезьян может передаваться от человека к человеку, но для заражения нужен тесный контакт.
  • Вероятность вспышек оспы обезьян в России крайне мала.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку, но для заражения нужен тесный контакт, вероятность вспышек в России крайне мала, объяснила инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.
"Должен быть очень тесный контакт. Вероятность серьезных вспышек на территории Российской Федерации крайне мала", - рассказала Мескина в беседе с 360.ru.
Она рассказала, что в качестве симптомов болезни может быть лихорадка, общее недомогание и появление сыпи в тех местах, где был тесный контакт.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
