Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие для коммерческого судоходства.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
Свободное судоходство в Ормузском проливе называлось США одним из условий соблюдения перемирия с Ираном, который, в свою очередь, указывал в качестве одного из условий перемирия прекращение огня в Ливане.