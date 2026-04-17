16:28 17.04.2026
Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива для судоходства

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив «проливом Ирана», поблагодарив Тегеран за открытие пролива для коммерческого судоходства.
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня в Ливане.
  • Свободное судоходство в Ормузском проливе было одним из условий соблюдения перемирия между США и Ираном.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие для коммерческого судоходства.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
"Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к полноценному судоходству. Спасибо!" - написал президент США в своей соцсети Truth Social.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля сообщили о прекращении огня на две недели.
Свободное судоходство в Ормузском проливе называлось США одним из условий соблюдения перемирия с Ираном, который, в свою очередь, указывал в качестве одного из условий перемирия прекращение огня в Ливане.
