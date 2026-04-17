15:52 17.04.2026 (обновлено: 17:45 17.04.2026)

Иран разрешил проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив

© REUTERS / StringerГрузовые суда в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива
Грузовые суда в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран открыл проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.
  • Ограничения сняли на время перемирия в Ливане.
  • Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но отказался снять блокаду с иранских портов до полного завершения сделки с исламской республикой.
ТЕГЕРАН, 17 апр — РИА Новости. Иран открыл проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время перемирия между Израилем и "Хезболлой", заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
"Проход всех коммерческих судов объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как было объявлено Организацией портов и морского судоходства Ирана", — написал он в соцсети X.
На эту новость уже отреагировал Дональд Трамп. Он поблагодарил Тегеран и назвал пролив не Ормузским, а "Иранским". При этом президент США отказался снять блокаду с портов ИРИ, о которой объявил 13 апреля.
"Она будет действовать <...> до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на сто процентов. Это должно произойти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы", — написал он на странице в соцсети Truth Sociаl.
Трамп также заявил, что запретил Израилю наносить удары по Ливану.
Мировые цены на нефть также не заставили себя ждать: по состоянию на 17:41 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent снизилась на 12,94 процента — до 86,64 доллара за баррель. Она опустилась до этого показателя впервые с 11 марта. Дешевеет и газ: по состоянию на 15:54 мск майские фьючерсы по индексу TTF ускорили падение до девяти процентов, составив 470 долларов за тысячу кубометров.
Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив. До сегодняшнего дня проходить там могли только корабли с гумпомощью и дружественных Ирану стран. По данным Tasnim, среди них Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.
Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии на две недели, и свободное судоходство по проливу было одним из условий его соблюдения.
