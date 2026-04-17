Иран разрешил проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран открыл проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

Ограничения сняли на время перемирия в Ливане.

Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но отказался снять блокаду с иранских портов до полного завершения сделки с исламской республикой.

ТЕГЕРАН, 17 апр — РИА Новости. Иран открыл проход через Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время перемирия между Израилем и "Хезболлой", заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

"Проход всех коммерческих судов объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как было объявлено Организацией портов и морского судоходства Ирана", — написал он в соцсети X

На эту новость уже отреагировал Дональд Трамп. Он поблагодарил Тегеран и назвал пролив не Ормузским, а "Иранским". При этом президент США отказался снять блокаду с портов ИРИ, о которой объявил 13 апреля.

"Она будет действовать <...> до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на сто процентов. Это должно произойти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы", — написал он на странице в соцсети Truth Sociаl

Трамп также заявил, что запретил Израилю наносить удары по Ливану.

Мировые цены на нефть также не заставили себя ждать: по состоянию на 17:41 мск цена июньских фьючерсов на марку Brent снизилась на 12,94 процента — до 86,64 доллара за баррель. Она опустилась до этого показателя впервые с 11 марта. Дешевеет и газ: по состоянию на 15:54 мск майские фьючерсы по индексу TTF ускорили падение до девяти процентов, составив 470 долларов за тысячу кубометров.

Операция Соединенных Штатов и Израиля на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив. До сегодняшнего дня проходить там могли только корабли с гумпомощью и дружественных Ирану стран. По данным Tasnim, среди них Россия , Китай, Индия, Ирак и Пакистан