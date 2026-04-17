СМИ назвали неожиданную причину поражения Орбана

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел поражение на парламентских выборах из-за связей с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Politico.
«
"Близость к Соединенным Штатам в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям", — приводят в публикации слова представителя французской правой партии "Национальное объединение".
Накануне Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным.
Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает правящую партию Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Орбан рассказал, о чем сожалеет больше всего
16 апреля, 21:04