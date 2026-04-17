Опрос показал, как россияне относятся к отказу от отцовства

Краткий пересказ от РИА ИИ 61% россиян считают, что если мужчина узнает, что воспитывал не своего ребенка, ему следует продолжать воспитывать его.

52% россиян оценили положительно инициативу введения обязательной процедуры ДНК-тестирования на отцовство в роддомах с согласия обоих родителей.

68% россиян заявили, что согласились бы на проведение ДНК-теста в случае рождения ребенка.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Как считают шесть из десяти россиян (61%), если мужчина узнает, что воспитывал не своего ребенка, ему следует продолжать воспитывать его, а не прекращать участие в жизни ребенка, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Участникам опроса предложили представить ситуацию, когда мужчина узнает, что ребенок, которого он воспитывал, не является его биологическим. Так, по мнению большинства респондентов (61%), мужчина должен продолжать воспитывать ребенка, ведь важнее сложившиеся отношения, а отец — это в первую очередь тот, кто воспитал. И только 11% считают, что родителю стоит прекратить участие в жизни ребенка, поскольку биологическое родство принципиально важно.

Также респондентам рассказали про инициативу, которая предполагает введение обязательной процедуры ДНК-тестирования в родильных домах с согласия обоих родителей. Отмечается, что нововведение позволит обеспечить правовую защиту детей с первых дней жизни, например, облегчит назначение выплат и пособий в спорных ситуациях.

Тогда у россиян узнали, как они относятся к идее проводить ДНК-тест на отцовство в роддомах сразу после рождения ребенка. Согласно результатам опроса, большинство респондентов (52%) оценили скорее положительно инициативу, 16% — отрицательно, а четверть граждан РФ (25%) заявили, что эта тема им безразлична.

Кроме того, треть опрошенных (31%) убеждены в том, что проведение такого ДНК-теста будет укреплять отношения в паре, 11% — ослаблять их, а еще 42% граждан РФ заявили, что процедура никак не будет влиять на отношения.

В то же время 68% россиян заявили, что согласились бы на проведение такого ДНК-теста в случае рождения ребенка. При этом мужчины и женщины в равной степени готовы к этой процедуре — 70% мужчин и 67% женщин согласились бы на ДНК-тест.