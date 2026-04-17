В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщает правительство региона.
"Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Власти добавили, что система предупреждения атак приведена в действие, спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.