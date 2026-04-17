15:26 17.04.2026 (обновлено: 17:16 17.04.2026)
Посольство России обвинило Бельгию в антироссийской пропаганде

Посольство России: Бельгия подражает НАТО в антироссийской пропаганде

© AP Photo / Olivier Matthys — Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
  • Посольство России обвинило Бельгию в антироссийской пропаганде.
  • Начальник вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом мнимой угрозы со стороны РФ.
  • Генсек НАТО Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими», в то время как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не вынашивает агрессивных планов против стран НАТО и ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Руководство Бельгии перенимает пропагандистский опыт НАТО в отношении России, заявили РИА Новости в посольстве России в Бельгии.
Ранее в пятницу начальник вооружённых сил Бельгии Фредерик Вансина призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом мнимой угрозы со стороны РФ. Он также заявил, что Россия якобы признала некую "Нарвскую народную республику" в Эстонии, хотя Москва никогда не упоминала о такой "республике" и ничего не признавала.
"Судя по всему, сказывается нахождение в Брюсселе штаб-квартир Евросоюза и НАТО, у чиновников которых военно-политическое руководство Бельгии перенимает опыт пропаганды. Достаточно вспомнить печально известные откровения главы евродипломатии Кайи Каллас – в ее псевдоисторической картине мира Россия умудрилась напасть на 19 стран за последние сто лет", - сказали в дипмиссии.
Генсек НАТО Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Посольство России ответило на слова бельгийского генерала о нападении на ЕС
Вчера, 15:28
 
