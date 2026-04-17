МВФ назвал условия, при которых Украина сможет избежать дефолта

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер в пятницу назвал условия, при которых Украина якобы сможет избежать дефолта на фоне растущего госдолга.
"Что касается ситуации с долгом Украины, когда мы реализуем программу МВФ, мы стремимся сделать так, чтобы по завершении программы мы достигли устойчивого платёжного баланса и долговой устойчивости в стране", - сказал Каммер в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, отвечая на вопрос РИА Новости о риске дефолта для Киева.
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ
13 января, 08:39
Глава департамента описал стратегию МВФ для Украины, куда входит увеличение доходного потенциала, сокращение расходов, значительный объём внешнего финансирования, привязанного к следованию строгим условиям, а также реструктуризацию долга.
"Украинские власти продолжают реструктуризацию долга, которую они уже начали. Именно поэтому мы ожидаем, что к концу программы долг будет устойчивым, если мы достигнем этих целей", - добавил Каммер.
Как следует из опубликованного в среду доклада МВФ, прогнозируемая задолженность Киева составит 122,6% ВВП в этом году, а в следующем году показатель вырастет до 137,1%.
Одновременно с этим уровень государственных доходов на Украине в 2026 и 2027 годах сократится до 43,8% и 41,7% от ВВП соответственно. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 51,2%.