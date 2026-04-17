МВФ назвал условия, при которых Украина сможет избежать дефолта

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер в пятницу назвал условия, при которых Украина якобы сможет избежать дефолта на фоне растущего госдолга.

« "Что касается ситуации с долгом Украины , когда мы реализуем программу МВФ , мы стремимся сделать так, чтобы по завершении программы мы достигли устойчивого платёжного баланса и долговой устойчивости в стране", - сказал Каммер в ходе весенней сессии МВФ и Всемирного банка Вашингтоне , отвечая на вопрос РИА Новости о риске дефолта для Киева

Глава департамента описал стратегию МВФ для Украины, куда входит увеличение доходного потенциала, сокращение расходов, значительный объём внешнего финансирования, привязанного к следованию строгим условиям, а также реструктуризацию долга.

« "Украинские власти продолжают реструктуризацию долга, которую они уже начали. Именно поэтому мы ожидаем, что к концу программы долг будет устойчивым, если мы достигнем этих целей", - добавил Каммер.

Как следует из опубликованного в среду доклада МВФ, прогнозируемая задолженность Киева составит 122,6% ВВП в этом году, а в следующем году показатель вырастет до 137,1%.