- В МВФ считают, что конфликт на Украине продлится до конца 2026 года.
- Прогноз по росту украинского ВВП существенно понижен: ожидается рост на 2% в 2026 году вместо предыдущих ожиданий в 4,5%.
- Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом и рассчитывает на западную помощь, однако выделение новых пакетов проходит после длительных дискуссий, и партнеры призывают Киев активизировать поиск источников для самофинансирования.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что конфликт на Украине продлится до конца 2026 года, заявил в пятницу директор европейского департамента фонда Альфред Каммер.
"В октябрьском прогнозе мы исходили из того, что война закончится к концу 2025 года. В нашем последнем прогнозе мы это изменили. Ожидается, что она продлится на год дольше", - сообщил он журналистам на брифинге.
Каммер добавил, что пересмотр прогноза по завершению конфликта также сказался на существенном понижении прогноза по росту украинского ВВП.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле 2025 года. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.