В МВФ считают, что конфликт на Украине продлится до конца 2026 года

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что конфликт на Украине продлится до конца 2026 года, заявил в пятницу директор европейского департамента фонда Альфред Каммер.

"В октябрьском прогнозе мы исходили из того, что война закончится к концу 2025 года. В нашем последнем прогнозе мы это изменили. Ожидается, что она продлится на год дольше", - сообщил он журналистам на брифинге.

Каммер добавил, что пересмотр прогноза по завершению конфликта также сказался на существенном понижении прогноза по росту украинского ВВП.

Ранее в МВФ заявили, что ожидают роста ВВП Украины в 2026 году на 2%, что оказалось значительно хуже предыдущего прогноза в 4,5%.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске , включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.