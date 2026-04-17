В МВФ считают, что конфликт на Украине продлится до конца 2026 года - РИА Новости, 17.04.2026
18:02 17.04.2026
В МВФ считают, что конфликт на Украине продлится до конца 2026 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МВФ считают, что конфликт на Украине продлится до конца 2026 года.
  • Прогноз по росту украинского ВВП существенно понижен: ожидается рост на 2% в 2026 году вместо предыдущих ожиданий в 4,5%.
  • Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом и рассчитывает на западную помощь, однако выделение новых пакетов проходит после длительных дискуссий, и партнеры призывают Киев активизировать поиск источников для самофинансирования.
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что конфликт на Украине продлится до конца 2026 года, заявил в пятницу директор европейского департамента фонда Альфред Каммер.
"В октябрьском прогнозе мы исходили из того, что война закончится к концу 2025 года. В нашем последнем прогнозе мы это изменили. Ожидается, что она продлится на год дольше", - сообщил он журналистам на брифинге.
Каммер добавил, что пересмотр прогноза по завершению конфликта также сказался на существенном понижении прогноза по росту украинского ВВП.
Ранее в МВФ заявили, что ожидают роста ВВП Украины в 2026 году на 2%, что оказалось значительно хуже предыдущего прогноза в 4,5%.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле 2025 года. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
