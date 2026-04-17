"Пошло им на пользу". На Западе удивились росту российской экономики

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. Международный валютный фонд опубликовал доклад о перспективах мировой экономики. Прогноз по глобальному ВВП и еврозоне ухудшили, но улучшили по России. О том, на что опирались западные аналитики, — в материале РИА Новости.

Три сценария

Вообще-то эксперты МВФ собирались улучшить прогноз мирового экономического роста. Бум инвестиций в технологии, смягчение напряженности в торговой политике, бюджетная поддержка в некоторых странах, адаптивные финансовые условия — все этому способствовало.

"Но последствия войны на Ближнем Востоке превзошли этих базовые факторы", — отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Представили три сценария в зависимости от дальнейших событий.

Базовый предполагает, что война скоро закончится. В таком случае глобальный ВВП увеличится на 3,1%, что на 0,2 процентного пункта меньше январских прогнозов. Общая инфляция повысится до 4,4%. В 2025-м было 4,1%.

При неблагоприятном сценарии — более резком повышении цен на энергоносители, усилении инфляционных ожиданий, ужесточении финансовых условий — ВВП прибавит 2,5%, а инфляция достигнет 5,4%.

Есть еще и крайне неблагоприятный сценарий: сбои в поставках энергоносителей сохранятся и в следующем году.

"В этом случае — близость к рецессии с инфляцией в шесть процентов", — предупредил Гуринша.

И посоветовал правительствам избегать расточительства.

"Хотя такие неадресные налогово-бюджетные меры для защиты домохозяйств и компаний, как ограничения цен и субсидии на энергоносители, пользуются популярностью, зачастую они плохо продуманы и очень затратны для госбюджета", — пояснил он.

И подчеркнул: поддержка должна быть целевой, временной и соответствовать среднесрочным бюджетным планам.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала производителей нефтепродуктов не ограничивать экспорт, так как это только "усугубит шок предложения".

Еврозона

По мнению МВФ, в этом году ВВП еврозоны (21 страна с валютой евро) увеличится на 1,1%, а в следующем — на 1,2%. Это на 0,2 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось ранее, в обоих случаях.

"Война на Ближнем Востоке усугубит затяжные последствия устойчивого роста цен на энергоносители, начавшегося еще с украинского конфликта, негативно повлияет на производство", — отмечается в докладе.

Две десятых процентного пункта — столько "съедает" дорогая энергия и ухудшение условий финансирования. Ведь если выше инфляция, значит, жестче ставки, слабее спрос и инвестиции, уточняет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.

"Главные вызовы для еврозоны я вижу в трех узлах. Первый — энергетическая себестоимость (любая длительная премия по нефти/газу ухудшает конкурентоспособность промышленности). Второй — политика ставок: инфляционный импульс от энергии ограничивает пространство для мягкой денежно-кредитной политики, соответственно, кредит и инвестиции остаются зажатыми. Третий — фискальная усталость: когда энергошок затяжной, усиливается давление на бюджеты (снижается поддержка домохозяйств и бизнеса)", — перечисляет эксперт.

По мнению еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, ЕС уже столкнулся со стагфляционным шоком.

Еще в марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала: ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, а сам Старый Свет не добывает нефть и газ, напоминает профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Наточеева.

И добавляет: энергия от альтернативных, зеленых источников не стала для Европы спасением, ее крайне недостаточно.

© AP Photo / Michael Sohn Ветрогенераторы в Германии © AP Photo / Michael Sohn Ветрогенераторы в Германии

Доля России

Для экспортера энергоресурсов их подорожание — источник дополнительных доходов, поддерживающий экономику в краткосрочной перспективе, говорит старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Поэтому МВФ улучил прогноз по России на 2026-й с 0,8% до 1,1%.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), нефть и нефтепродукты в марте принесли Москве 19,04 миллиарда долларов — на 9,7 миллиарда больше, чем в феврале, и на 4,76 — чем годом ранее.

"Помимо прочего, правительство сможет пополнить Фонд национального благосостояния, ликвидные ресурсы которого уменьшились в последние годы", — указывает Ващелюк.

И поясняет: до войны с Ираном, при дешевой нефти, средства ФНБ, наоборот, использовались для финансирования госрасходов. Этого бы хватило на год-полтора, а потом — сокращение бюджета и неизбежное понижение совокупного спроса в экономике.