"Пошло им на пользу". На Западе удивились росту российской экономики

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. Международный валютный фонд опубликовал доклад о перспективах мировой экономики. Прогноз по глобальному ВВП и еврозоне ухудшили, но улучшили по России. О том, на что опирались западные аналитики, — в материале РИА Новости.
Три сценария
Вообще-то эксперты МВФ собирались улучшить прогноз мирового экономического роста. Бум инвестиций в технологии, смягчение напряженности в торговой политике, бюджетная поддержка в некоторых странах, адаптивные финансовые условия — все этому способствовало.
"Но последствия войны на Ближнем Востоке превзошли этих базовые факторы", — отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.
Представили три сценария в зависимости от дальнейших событий.
Базовый предполагает, что война скоро закончится. В таком случае глобальный ВВП увеличится на 3,1%, что на 0,2 процентного пункта меньше январских прогнозов. Общая инфляция повысится до 4,4%. В 2025-м было 4,1%.
При неблагоприятном сценарии — более резком повышении цен на энергоносители, усилении инфляционных ожиданий, ужесточении финансовых условий — ВВП прибавит 2,5%, а инфляция достигнет 5,4%.
Есть еще и крайне неблагоприятный сценарий: сбои в поставках энергоносителей сохранятся и в следующем году.
"В этом случае — близость к рецессии с инфляцией в шесть процентов", — предупредил Гуринша.
И посоветовал правительствам избегать расточительства.
"Хотя такие неадресные налогово-бюджетные меры для защиты домохозяйств и компаний, как ограничения цен и субсидии на энергоносители, пользуются популярностью, зачастую они плохо продуманы и очень затратны для госбюджета", — пояснил он.
И подчеркнул: поддержка должна быть целевой, временной и соответствовать среднесрочным бюджетным планам.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала производителей нефтепродуктов не ограничивать экспорт, так как это только "усугубит шок предложения".
Главный исполнительный директор Всемирного банка, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева
Еврозона
По мнению МВФ, в этом году ВВП еврозоны (21 страна с валютой евро) увеличится на 1,1%, а в следующем — на 1,2%. Это на 0,2 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось ранее, в обоих случаях.
"Война на Ближнем Востоке усугубит затяжные последствия устойчивого роста цен на энергоносители, начавшегося еще с украинского конфликта, негативно повлияет на производство", — отмечается в докладе.
Две десятых процентного пункта — столько "съедает" дорогая энергия и ухудшение условий финансирования. Ведь если выше инфляция, значит, жестче ставки, слабее спрос и инвестиции, уточняет генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
"Главные вызовы для еврозоны я вижу в трех узлах. Первый — энергетическая себестоимость (любая длительная премия по нефти/газу ухудшает конкурентоспособность промышленности). Второй — политика ставок: инфляционный импульс от энергии ограничивает пространство для мягкой денежно-кредитной политики, соответственно, кредит и инвестиции остаются зажатыми. Третий — фискальная усталость: когда энергошок затяжной, усиливается давление на бюджеты (снижается поддержка домохозяйств и бизнеса)", — перечисляет эксперт.
По мнению еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, ЕС уже столкнулся со стагфляционным шоком.
Еще в марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала: ЕС полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта энергоресурсов, а сам Старый Свет не добывает нефть и газ, напоминает профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Наточеева.
И добавляет: энергия от альтернативных, зеленых источников не стала для Европы спасением, ее крайне недостаточно.
Ветрогенераторы в Германии
Доля России
Для экспортера энергоресурсов их подорожание — источник дополнительных доходов, поддерживающий экономику в краткосрочной перспективе, говорит старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
Поэтому МВФ улучил прогноз по России на 2026-й с 0,8% до 1,1%.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), нефть и нефтепродукты в марте принесли Москве 19,04 миллиарда долларов — на 9,7 миллиарда больше, чем в феврале, и на 4,76 — чем годом ранее.
"Помимо прочего, правительство сможет пополнить Фонд национального благосостояния, ликвидные ресурсы которого уменьшились в последние годы", — указывает Ващелюк.
И поясняет: до войны с Ираном, при дешевой нефти, средства ФНБ, наоборот, использовались для финансирования госрасходов. Этого бы хватило на год-полтора, а потом — сокращение бюджета и неизбежное понижение совокупного спроса в экономике.
Теперь этого не случится. Значительное подорожание нефти, вероятно, позволит поддерживать внутренний спрос и динамику ВВП на несколько более высоком уровне, чем предполагает МВФ.
Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве