В МВД рассказали, как мошенники используют курьеров и дропперов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники используют дропперов, курьеров и операторов сим-боксов как «расходный материал» до тех пор, пока те приносят деньги и закрывают риски.
- У таких исполнителей часто возникает иллюзия контроля, однако ключевые решения принимают не они.
- Как только человек перестает приносить деньги, начинает ошибаться или становится угрозой для схемы, от него избавляются.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мошенники используют дропперов, курьеров и операторов сим-боксов как "расходный материал" до тех пор, пока они приносят деньги, закрывают риски и берут на себя чужую уголовную ответственность, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Дроппер, курьер, оператор сим-бокса - не "часть команды". В мошеннической схеме это всегда расходный материал. Пешка, которой пользуются до тех пор, пока она приносит деньги, закрывает риски и берет на себя чужую уголовную ответственность", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что у таких исполнителей часто возникает иллюзия контроля - им кажется, что они что-то решают, могут заработать, вовремя выйти из игры, скрыть часть денег или переиграть кураторов. Однако, как подчеркивают в МВД, этот контроль изначально мнимый, так как не они принимают все ключевые решения: маршрут, роль, темп, способ связи, объем задач и момент, когда их просто заменят.
"Исполнителю оставляют только самое опасное - личное участие и последствия", - подчеркнули в ведомстве.
В МВД добавили, что оператор кол-центра видит в курьере лишь средство забрать деньги, аноним из чата не приедет в отдел полиции, не принесет передачу и не оплатит адвоката.
"Как только человек перестает приносить деньги, начинает ошибаться или становится угрозой для схемы, от него избавляются", - заключили правоохранители.
