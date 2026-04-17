Мурашко обозначил 15 основных задач развития здравоохранения - РИА Новости, 17.04.2026
13:42 17.04.2026 (обновлено: 13:44 17.04.2026)
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обозначил 15 основных задач развития здравоохранения на ближайшие годы.
  • Среди задач — борьба с неинфекционными болезнями, внедрение технологий сбережения здоровья, повышение качества и безопасности медпомощи, увеличение ее доступности.
  • Также отмечены задачи по совершенствованию системы охраны репродуктивного здоровья, развитию медицинской реабилитации и внедрению новых медицинских и генетических технологий.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обозначил 15 основных задач, которые стоят перед российским здравоохранением в течение ближайших лет.
"Основные задачи развития здравоохранения: борьба с неинфекционными болезнями, включая мотивацию к ведению ЗОЖ; внедрение технологии сбережения здоровья на популяционном уровне, включая здоровое старение и активное долголетие; создание условий для повышения качества и безопасности медпомощи, увеличения ее доступности", - следует из презентации Мурашко, представленной на итоговом заседании коллегии министерства.
Мурашко назвал одну из основных биологических угроз современности
Вчера, 13:14
Среди прочих задач также отмечены совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья; развитие медицинской реабилитации, в том числе для участников СВО; совершенствование механизмов предоставления санаторно-курортного лечения и оздоровления населения.
Кроме того, обозначена необходимость обеспечения биологической безопасности; развития системы социально-гигиенического мониторинга; совершенствования механизмов финансирования; обеспечения развития службы крови и увеличения производства препаратов крови.
По словам Мурашко, также нужно внедрять новые медицинские и генетические технологии, обеспечивать технологическую независимость производства высокотехнологичных биологических лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии и медизделий.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Мишустин рассказал о новых задачах, стоящих перед российской медициной
Вчера, 11:53
 
