Мурашко назвал одну из основных биологических угроз современности

13:14 17.04.2026
Мурашко назвал антимикробную резистентность одной из главных угроз современности

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал антимикробную резистентность одной из основных биологических угроз современности.
  • Из-за нее теряется эффективность лечения, увеличиваются сроки госпитализации и возникают осложнения, которых можно было бы избежать.
  • В России создали сеть референс-центров для мониторинга возникновения и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и явлений их резистентности.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Антимикробная резистентность - это одна из основных биологических угроз современности, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание коллегии министерства здравоохранения России.
"И одна из основных биологических угроз современности - антимикробная резистентность, из-за распространения которой мы теряем эффективность лечения, вынужденно увеличиваем сроки госпитализации, сталкиваемся с осложнениями, которых могли бы избежать", - сказал Мурашко.
Он уточнил, что создана сеть референс-центров, которые проводят мониторинг возникновения и распространения возбудителей инфекционных заболеваний, а также явлений их резистентности.
"Задача для регионов - обеспечить активное взаимодействие медицинских организаций с референс-центрами. Каждый случай устойчивости должен быть зафиксирован, проанализирован и учтен", - заключил министр.
