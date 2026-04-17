Младенческая смертность в России обновляет минимумы, заявил Мурашко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Младенческая смертность в России несколько лет подряд обновляет исторические минимумы, сообщил министр здравоохранения Мурашко.
- В 21 регионе показатель младенческой смертности держится ниже 3 промилле.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Младенческая смертность в России несколько лет подряд обновляет исторические минимумы, 21 регион имеет показатель ниже 3 промилле, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание Коллегии министерства здравоохранения России.
"В рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья" мы будем добиваться дальнейшего снижения младенческой смертности, которая уже несколько лет подряд обновляет исторические минимумы. Уже сегодня 21 регион имеет показатель ниже 3 промилле", - сказал Мурашко.
Мурашко рассказал о снижении материнской смертности в 2025 году
