Собянин рассказал о благоустройстве территорий у школ в Москве

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Порядка 200 игровых площадок с досками для рисования мелом появятся в Москве к новому учебному году, также обустроят 515 спортивных площадок и зоны для развивающих спортивных игр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"К новому учебному году: для начальных и основных классов обустроим порядка 200 игровых площадок с досками для рисования мелом, подвесными мостиками, качалками-балансирами, скамейками в виде волны, игровыми комплексами с горками и другими развивающими комплексами", - написал Собянин в MAX.

Мэр добавил, что для учеников 1-4-х классов будут организованы зоны для развивающих спортивных игр. Кроме того, для школьников обустроят 515 спортивных площадок с безопасным покрытием и новым оборудованием, в том числе футбольные поля, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса, гимнастики и зоны для сдачи ГТО.