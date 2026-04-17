10:17 17.04.2026 (обновлено: 14:50 20.04.2026)
Собянин рассказал о благоустройстве территорий у школ в Москве к учебному году

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Порядка 200 игровых площадок с досками для рисования мелом появятся в Москве к новому учебному году, также обустроят 515 спортивных площадок и зоны для развивающих спортивных игр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"К новому учебному году: для начальных и основных классов обустроим порядка 200 игровых площадок с досками для рисования мелом, подвесными мостиками, качалками-балансирами, скамейками в виде волны, игровыми комплексами с горками и другими развивающими комплексами", - написал Собянин в MAX.
Мэр добавил, что для учеников 1-4-х классов будут организованы зоны для развивающих спортивных игр. Кроме того, для школьников обустроят 515 спортивных площадок с безопасным покрытием и новым оборудованием, в том числе футбольные поля, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса, гимнастики и зоны для сдачи ГТО.
"Около некоторых зданий создадим учебно-опытные зоны с грядками - ребята смогут изучать растения и основы огородничества. Также обновим освещение, установим видеонаблюдение, заменим покрытие проезжей части и тротуаров, при необходимости сделаем дополнительные дорожки, разобьем газоны и высадим деревья", - отметил он.
 
