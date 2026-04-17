В Москве арестовали фигурантов дела о "бумажном" НДС на триллион рублей

По данным ряда СМИ, речь идет о фигурантах дела так называемого "бумажного" НДС. По данным следствия, ущерб от их деятельности для бюджета РФ составил более одного триллиона рублей.

Согласно информации Следственного комитета России, с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более 4 тысяч фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли злоумышленники продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры от имени указанных фиктивных компаний. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Затем эти фиктивные счета-фактуры неправомерно вносились в отчетности налогоплательщиков, направляемые в налоговые органы.