В Москве арестовали фигурантов дела о "бумажном" НДС на триллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей.
- Ущерб для российского бюджета от их деятельности, по данным следствия, составил более триллиона рублей.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал трех фигурантов уголовного дела о незаконном образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей, следует из данных картотеки суда.
Согласно картотеке, под стражу заключены Пацуков Д. В. (ч. 2 ст. 187 УК РФ — "Неправомерный оборот средств платежей"), Сапрыкин Д. О. (ч. 2 ст. 173.3 УК РФ, пп. "а", "б")— Организация деятельности по представлению в налоговые органы и сбыту подложных счетов-фактур и налоговых деклараций") и Макаров А. А. (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. "б" — "Незаконное образование юридического лица").
Всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным ряда СМИ, речь идет о фигурантах дела так называемого "бумажного" НДС. По данным следствия, ущерб от их деятельности для бюджета РФ составил более одного триллиона рублей.
Согласно информации Следственного комитета России, с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более 4 тысяч фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли злоумышленники продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры от имени указанных фиктивных компаний. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Затем эти фиктивные счета-фактуры неправомерно вносились в отчетности налогоплательщиков, направляемые в налоговые органы.
Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, из-за действий этой группы бюджет РФ недополучил более триллиона рублей налогов. Она добавила, что возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ.
В ФСБ сообщили о пресечении деятельности группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС", состоявшую из более чем 4,8 тысяч транзитных организаций и сформировавшую фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики. Преступная деятельность выявлена в ходе совместной работы ФСБ, Генпрокуратуры, ФНС, СК и МВД России.