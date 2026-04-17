В Москве возбудили дело по факту убийства мужчины в квартире

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины, найденного с признаками насильственной смерти в квартире в Орехо-Зуевском проезде, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

Как сообщалось ранее, в четверг в квартире было найдено тело мужчины с колото-резанными ранениями. Подозреваемая задержана, ей оказалась сожительница потерпевшего. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.