В Москве возбудили дело по факту убийства мужчины в квартире

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины, найденного с признаками насильственной смерти в квартире в Орехо-Зуевском проезде, сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.
Как сообщалось ранее, в четверг в квартире было найдено тело мужчины с колото-резанными ранениями. Подозреваемая задержана, ей оказалась сожительница потерпевшего. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
"Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.
Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и назначены экспертизы.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Появились детали по делу об убийстве в Люберцах
16 апреля, 23:37