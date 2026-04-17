В Москве пьяный мужчина пытался похитить продукты для участников СВО

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пьяный мужчина пытался похитить продукты, собранные прихожанами для участников СВО, в одном из храмов на северо-западе Москвы, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

В ведомстве отметили, что 29-летний мужчина находился в алкогольном опьянении, вел себя агрессивно и не реагировал на замечания окружающих. Для оценки состояния задержанного были вызваны медики, которые заключили, что в оказании помощи и госпитализации он не нуждается.