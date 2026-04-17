В Москве пьяный мужчина пытался похитить продукты для участников СВО - РИА Новости, 17.04.2026
14:20 17.04.2026
В Москве пьяный мужчина пытался похитить продукты для участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пьяный мужчина пытался похитить продукты, собранные прихожанами для участников СВО, в одном из храмов на северо-западе Москвы.
  • Задержанный — ранее судимый житель Курильска, ему 29 лет.
  • Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пьяный мужчина пытался похитить продукты, собранные прихожанами для участников СВО, в одном из храмов на северо-западе Москвы, он задержан и передан полиции, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
"Прибыв по сигналу "Тревога" в один из православных храмов на улице Берзарина, столичные стражи правопорядка задержали ранее судимого жителя Курильска, пытавшегося похитить продукты питания, собранные прихожанами для участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 29-летний мужчина находился в алкогольном опьянении, вел себя агрессивно и не реагировал на замечания окружающих. Для оценки состояния задержанного были вызваны медики, которые заключили, что в оказании помощи и госпитализации он не нуждается.
Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
