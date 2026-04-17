Почти сто человек эвакуировали из офисного здания на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из четырехэтажного офисного здания на юго-востоке Москвы из-за задымления после повреждения приводных ремней системы вентиляции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Задымление возникло в результате повреждения приводных ремней системы вентиляции в офисном здании по адресу: улица Мельникова, дом 29", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в целях безопасности из административного здания были эвакуированы около 100 человек. "Признаков загорания не обнаружено, сведения о пострадавших не поступали", - заключил собеседник агентства.
После проверки люди вернулись к своим рабочим местам, отметил он.
