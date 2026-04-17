Почти сто человек эвакуировали из офисного здания на юго-востоке Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за задымления в офисном здании на юго-востоке Москвы эвакуировали около ста человек.

Причина происшествия — повреждение приводных ремней системы вентиляции.

Признаков возгорания не нашли, пострадавших нет.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из четырехэтажного офисного здания на юго-востоке Москвы из-за задымления после повреждения приводных ремней системы вентиляции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Задымление возникло в результате повреждения приводных ремней системы вентиляции в офисном здании по адресу: улица Мельникова, дом 29", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в целях безопасности из административного здания были эвакуированы около 100 человек. "Признаков загорания не обнаружено, сведения о пострадавших не поступали", - заключил собеседник агентства.