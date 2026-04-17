Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 17.04.2026 (обновлено: 12:16 17.04.2026)
Почти сто человек эвакуировали из офисного здания на юго-востоке Москвы

Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за задымления в офисном здании на юго-востоке Москвы эвакуировали около ста человек.
  • Причина происшествия — повреждение приводных ремней системы вентиляции.
  • Признаков возгорания не нашли, пострадавших нет.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из четырехэтажного офисного здания на юго-востоке Москвы из-за задымления после повреждения приводных ремней системы вентиляции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Задымление возникло в результате повреждения приводных ремней системы вентиляции в офисном здании по адресу: улица Мельникова, дом 29", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в целях безопасности из административного здания были эвакуированы около 100 человек. "Признаков загорания не обнаружено, сведения о пострадавших не поступали", - заключил собеседник агентства.
После проверки люди вернулись к своим рабочим местам, отметил он.
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала