Рейтинг@Mail.ru
В московском наземном транспорте начали тестировать оплату по биометрии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:50 17.04.2026
В московском наземном транспорте начали тестировать оплату по биометрии

В наземном транспорте в Москве начали поэтапный запуск оплаты по биометрии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТрамвай
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Трамвай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В наземном транспорте Москвы начали тестировать оплату по биометрии.
  • После масштабирования технология станет доступна на всех основных видах городского транспорта.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оплату по биометрии начали тестировать в наземном транспорте Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.
«
"В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина мы приступили к поэтапному запуску оплаты проезда по биометрии в наземном транспорте. Важно, чтобы пассажиры получили сервис высокого уровня. Сейчас прорабатываем разные сценарии его использования. При этом если пользователь решит оплатить проезд "Тройкой", то списания средств по биометрии не произойдет", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что после масштабирования технологии биометрия станет доступна на всех основных видах городского транспорта столицы. Также у горожан останется возможность оплачивать проезд любыми другими удобными для них способами.
"Для реализации этого способа оплаты сейчас проходит в закрытом режиме наши сотрудники проверяют работу системы автоматического определения местоположения на 18 электробусах Мосгортранса на маршруте м53. Технология позволит пассажирам точно определять, в каком автобусе или электробусе они в данный момент находятся, для оплаты проезда. Протестируем 2 способа подтверждения с помощью Bluetooth-метки в салоне и через установленные в салоне камеры", - добавил он.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинМосгортранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала