В московском наземном транспорте начали тестировать оплату по биометрии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В наземном транспорте Москвы начали тестировать оплату по биометрии.
- После масштабирования технология станет доступна на всех основных видах городского транспорта.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оплату по биометрии начали тестировать в наземном транспорте Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.
"В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина мы приступили к поэтапному запуску оплаты проезда по биометрии в наземном транспорте. Важно, чтобы пассажиры получили сервис высокого уровня. Сейчас прорабатываем разные сценарии его использования. При этом если пользователь решит оплатить проезд "Тройкой", то списания средств по биометрии не произойдет", - рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что после масштабирования технологии биометрия станет доступна на всех основных видах городского транспорта столицы. Также у горожан останется возможность оплачивать проезд любыми другими удобными для них способами.
"Для реализации этого способа оплаты сейчас проходит в закрытом режиме наши сотрудники проверяют работу системы автоматического определения местоположения на 18 электробусах Мосгортранса на маршруте м53. Технология позволит пассажирам точно определять, в каком автобусе или электробусе они в данный момент находятся, для оплаты проезда. Протестируем 2 способа подтверждения с помощью Bluetooth-метки в салоне и через установленные в салоне камеры", - добавил он.