09:38 17.04.2026 (обновлено: 09:54 17.04.2026)
В Москве рабочий погиб при падении с высоты на стройке

  • На стройке на улице Автозаводская в Москве двое рабочих подрядной организации упали с высоты.
  • Один из них погиб, второго госпитализировали.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Один рабочий погиб, второй попал в больницу после падения с высоты на строительном объекте в Москве, сообщила столичная прокуратура.
"На строительном объекте на улице Автозаводская двое рабочих подрядной организации упали с высоты. Мужчина 1999 года рождения скончался на месте, второй госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Также надзорный орган обеспечивает принятие следователями процессуального решения по результатам проводимой доследственной проверки.
