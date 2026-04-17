В Москве рабочий погиб при падении с высоты на стройке

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Один рабочий погиб, второй попал в больницу после падения с высоты на строительном объекте в Москве, сообщила столичная прокуратура.
"На строительном объекте на улице Автозаводская двое рабочих подрядной организации упали с высоты. Мужчина 1999 года рождения скончался на месте, второй госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Симоновская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Также надзорный орган обеспечивает принятие следователями процессуального решения по результатам проводимой доследственной проверки.